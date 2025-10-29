「この人は私のことを心から愛してくれている」。そう確信できる男性と出会えたら、それは本当に素晴らしいこと。でも、その確信はどこから生まれるのでしょうか？そこで今回は、幸せカップルの体験談から見えてきた愛情深い男性の「見分け方」を紹介します。マメな連絡は愛情のバロメーター些細な日常の出来事も共有したくなるのが本物の愛情。32歳の会社員Aさんは「今の夫は付き合い始めた頃から、忙しい仕事の合間でも必ず連絡