「特に不満はないはずなのに、なんか違和感がある」と、彼との関係性の変化をスルーしていませんか？恋が壊れるときは、そんな“静かなすれ違い”がきっかけになることが少なくありません。そこで今回は、見逃されがちな恋の「破局サイン」を紹介します。一緒にいても“気疲れ”するようになってきた前は会うたびに癒されたのに、最近はどっと疲れる。そんなときは、無意識に男性の顔色を伺っている証拠かもしれません。「嫌われた