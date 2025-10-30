アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会は29日、金融政策を協議する連邦公開市場委員会を開き、2会合連続で主要政策金利を0.25％引き下げることを決めました。FRBは声明で「ここ数か月で雇用の下振れリスクが増大した」と指摘しています。