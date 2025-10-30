米首都ワシントンのFRB本部【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は29日、金融政策を協議する連邦公開市場委員会（FOMC）を開き、2会合連続で主要政策金利を0.25％引き下げることを決めた。政府機関の一部閉鎖で重要な経済統計が出そろわないものの、雇用の悪化リスクに対応する必要があると判断した。主要政策金利は3.75〜4.0％とする。新型コロナウイルス禍に大量のお金を市場に供給するために買った米国債などの保