日本時間３時００分に米FRB政策金利(FOMC)（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 FRB政策金利(FOMC)（10月）03:00 予想4.0%前回4.25%（上限金利) 予想3.75%前回4.0%（下限金利)