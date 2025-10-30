アメリカの半導体大手・エヌビディアの時価総額が、世界で初めてとなる5兆ドル、日本円でおよそ760兆円を突破しました。29日のニューヨーク株式市場でエヌビディアの株価は、一時、前の日の終値から5％近く上昇し、時価総額が5兆ドル＝日本円でおよそ760兆円を超えました。アメリカメディアによりますと、5兆ドルを突破したのは世界の上場企業で初めてです。エヌビディアの時価総額は今年7月に世界で初めて4兆ドルを突破したばかり