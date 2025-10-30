ロシアのプーチン大統領は核弾頭の搭載が可能な新型原子力魚雷「ポセイドン」の稼働実験に成功したと明らかにしました。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は29日、負傷兵と懇談するため訪れたモスクワ市内の病院で、原子力魚雷「ポセイドン」の稼働実験に成功したことを発表しました。プーチン氏はポセイドンについて「速度や深度において世界に類のない無人兵器で、迎撃手段は存在しない」と主張したほか、搭載する原子