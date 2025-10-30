JAXAは、今月26日にH3ロケット7号機で打ち上げられた新型補給機HTV-Xが、日本時間の30日午前0時58分ごろ、ISS＝国際宇宙ステーションに到着し、ISSのロボットアームで予定通り捕まえられたと発表しました。 「HTVーX」は、2020年で運用を終えた補給機「こうのとり」の後継機で、国際宇宙ステーションで使う実験装置や宇宙飛行士の生活物資を届けます。 26日鹿児島県の種子島宇宙センターからH3ロ