NY株式29日（NY時間13:14）（日本時間02:14） ダウ平均47940.42（+234.05+0.49%） ナスダック23965.54（+138.05+0.58%） CME日経平均先物51310（大証終比：-20-0.04%） 欧州株式29日GMT17:14 英FT100 9756.14（+59.40+0.61%） 独DAX 24124.21（-154.42-0.64%） 仏CAC40 8200.88（-15.70-0.19%） 米国債利回り 2年債 3.506（+0.016） 10年債 3.997（+0.021） 30年債 4.