「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース２−６ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠ドジャースタジムで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦に「１番・投手兼指名打者」で出場。ＷＳ初のマウンドは七回途中６安打４失点で黒星を喫し、打者では３打数無安打１四球と精彩を欠いた。チームは逆転負けでシリーズ２勝２敗となり、目指