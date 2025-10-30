11月27日に乃木坂46を卒業する久保史緒里の初の書き下ろしエッセイ『LOST LETTER』が、12月16日に幻冬舎より発売されることが決定した。【写真】乃木坂46・久保史緒里、透明感あふれる表情に釘付け！インタビュー撮り下ろしカット久保の部屋には、トップアイドルとして生きてきた9年間に綴りながらも渡せなかった、約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに、彼女は訪れた屋久島でその手紙を燃やすことにした――