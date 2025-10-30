マウスコンピューターが、同社オンライン直販サイトにて、期間限定でPC製品を最大7万円値引きする特価セール「HALLOWEENセール」を実施中だ。11月19日(水)10時59分まで。マウスコンピューターが「HALLOWEENセール」開催中以下、セール品の一部を紹介しておく。ラインナップの詳細は、こちらのリンク先の同社セール会場ページにて確認いただきたい。mouse B4-I5U01SR-A(14型 mouseノートPC)129,800 → 114,800円（税込）mouse SH-A3