群馬・前橋市で29日午後、乗用車が自動車販売店に展示された車に衝突してあわせて10台が絡む事故があり、運転手の男性が重体、一緒に乗っていた姉が重傷です。午後1時半ごろ、前橋市にある日産の販売店に乗用車が突っ込み、展示されていた車8台に次々と衝突し、さらにこのうちの1台が道路に押し出され、走行中の別の車にも衝突しました。この事故で、乗用者を運転していた男性（37）が首の骨を折るなどして重体、一緒に乗っていた