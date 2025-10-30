30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の5万1230円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては77.65円安。出来高は8048枚となっている。 TOPIX先物期近は3289.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.26ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物