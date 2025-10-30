南米ブラジルのリオデジャネイロで麻薬犯罪組織の掃討作戦が行われ、130人以上が死亡しました。リオデジャネイロ州政府は29日、麻薬犯罪組織に対する史上最大規模の掃討作戦を28日に行った結果、麻薬組織「コマンド・ベルメリョ」のメンバーなど81人を拘束したと発表しました。この作戦の際、警察と銃撃戦になり、これまでに警察官4人を含む58人が死亡したとしています。しかし、発表された以外に遺体が多く見つかっていて、現地の