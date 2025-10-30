10月30日発売の『週刊ヤングジャンプ』48号（集英社）のセンターグラビアに、佐野なぎさが初登場している。立命館大学卒の高学歴で、96センチIカップ、アーモンドアイのベビーフェイスという多彩な魅力を持つ佐野が、満を持して同誌に登場した。【写真】大胆に”かしこボディ”を披露した佐野なぎさ誌面では、柔らかそうなボディラインと甘い雰囲気が融合し、彼女ならではの“かしこボディ”が存分に表現されている。知性と透