ロシアのプーチン大統領は、核弾頭を搭載可能な新型原子力魚雷「ポセイドン」の稼働実験に成功したと明らかにしました。プーチン大統領は29日、モスクワ市内の病院を訪れ、ウクライナとの戦闘で負傷した兵士を見舞いました。兵士らとの懇談でプーチン氏は、新型の原子力核魚雷「ポセイドン」の稼働実験に成功したと明らかにしました。プーチン氏はポセイドンについて、「速度や深さにおいて世界に比類のない無人兵器で、迎撃手段は