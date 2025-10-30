乃木坂46久保史緒里（24）の初めての書き下ろしエッセー「LOST LETTER」が12月16日に発売されると、30日に発表された。「嫌われたくない人間」であると自覚する久保が、読者に宛てて人生経験を凝縮して書き下ろした「17通の手紙」からなる1冊という。幼い頃から卒業を目前に控えた現在に至るまでを振り返るロングインタビューに加え、自宅で撮影した貴重な写真も収録される。発売を受けて久保は「長いこと、アイドルを卒業するとき