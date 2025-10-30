JAXA＝宇宙航空研究開発機構の新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」が、ISS＝国際宇宙ステーションに到着しました。日本時間2025年10月26日に「H3」ロケット7号機で打ち上げられたHTV-X1は、高度約200km×300kmの軌道に投入された後、ISSが地球を周回している高度約400kmに向けて軌道調整を実施。ISSの下方約10mまで接近して相対速度ゼロをキープしたHTV-X1は、日本時間2025年10月30日0時58分頃に、現在ISSで長期滞在を行っ