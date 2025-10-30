モンテディオ山形は29日、株式会社SCOグループと、同社が保有する株式会社モンテディオ山形の株式譲渡に向けた協議を進めていくことで合意したと発表した。さらに、株式会社SCOグループ代表の玉井雄介氏が山形の社外取締役を辞任する意向を示し、クラブはこれを受理。前日開催の取締役会で正式に報告された。また、株式会社モンテディオフットボールパークが推進する新スタジアム建設・運営事業についても、SCOグループとの