◇ワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ6―2ドジャース（2025年10月28日ロサンゼルス）ブルージェイズの主砲ゲレロが大谷から値千金の一発を放った。1点を追う3回1死一塁で「ダメージを与えられる球を待っていた」と、前の打席で三振したスイーパーを捉えて左中間へ。逆転2ランに「大谷から本塁打を打てたのは気持ち良かった。自分と彼が今シリーズの注目の的なのは知っている。彼のことはとても尊敬しているけど、も