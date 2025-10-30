◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース2―6ブルージェイズ（2025年10月28日ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第4戦でブルージェイズに2―6で敗れ、2勝2敗のタイになった。延長18回、6時間39分の死闘を制した第3戦から一夜明け、大谷翔平投手（31）は「1番・投手兼DH」でWS初登板。満身創痍（そうい）の中、6回0/3を6安打4失点で敗戦投手となり、打者では無安打に終わった。