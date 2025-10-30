◇ワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ6―2ドジャース（2025年10月28日ロサンゼルス）【WS舞台裏】ブルージェイズを栄養面でサポートしているのが管理栄養士の讃井（さぬい）友香さん（31）。21年にチームのマイナー組織で働き始め、今春にメジャーへ。「主な役割は選手の栄養サポート。選手一人一人に合った体重管理、リカバリー、水分補給などを行っています」。シーズン全試合に同行し、試合前には食が進まない選手に