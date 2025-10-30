フジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜・後９時５８分）が１２月上旬の放送をもって終了することが２９日、分かった。同番組は「人志松本の酒のツマミになる話」として２１年４月にスタート。ダウンタウンの松本人志（６２）をＭＣとしていたが、松本は「週刊文春」が報じた内容をめぐり２４年１月に活動休止を発表。松本の“後継”に、同番組ではおなじみの「千鳥」の大悟が抜てきされ、約１年半にわたっ