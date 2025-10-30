TBSの篠原梨菜アナ（29歳）が、10月29日に公開された「THE TIME,」公式SNSの動画で、スタンバイ中に杉山真也アナ、佐々木舞音アナ、南後杏子アナらから誕生日を祝福された。10月29日に29歳の誕生日を迎えた篠原梨菜アナは、この日の放送で、朝7時から営業しているラーメン店で「ニラだくマルチョウらぁ麺」を食リポ。杉山アナから「ハッピーバースデーラーメンにふさわしいね」というコメントが寄せられていた。その後、番組の公式