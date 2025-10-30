ネット通販大手のアスクルがサイバー攻撃を受け、受注や配送がストップしている問題で、アスクルは受注の一部を手作業で再開したと発表しました。アスクルは29日から、コピー用紙やペーパータオル、トイレットペーパー、ゴミ袋など37種類の商品について、ファクスによる注文受け付けを始めたということです。現在、ファクスで注文できるのは、医療機関や介護施設など一部に限られますが、問題がなければ今後、注文できる顧客や商品