◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク3ｰ2阪神（2025年10月29日甲子園）日本シリーズで2勝1敗（引き分けありを含む）から王手をかけるのはソフトバンクで延べ26チーム目。過去25チームのうち24チームが日本一でV確率は96％と高いが、唯一のV逸はソフトバンクの前身の55年南海だ。