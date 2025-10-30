阪神からドラフト2位で指名された日大・谷端が大学最後のリーグ戦を終えた。最終戦となった東都大学リーグ2部の専大戦に、「3番・二塁」で先発出場。4打数無安打と結果には恵まれなかったものの、今秋はシーズンを通して打率.385、1本塁打でリーグトップの11打点をマークしたように、セールスポイントである広角に打ち分ける打撃が光った。かねて「憧れている」と語る阪神・森下の背中を追い、次はプロの舞台で持ち味を発揮す