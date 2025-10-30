◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク3ｰ2阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクの山川が第2戦から3戦連続の一発。1シリーズで3試合連続本塁打は16年エルドレッド（広）以来6人目の日本シリーズ最多タイ記録。チームではダイエー時代の00年城島健司以来25年ぶり2人目だ。なお、2シリーズにまたがった最多連続試合本塁打記録は、王貞治（巨）が73年第4戦から76年第2戦でマークした4試合となる。