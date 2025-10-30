◇SMBC日本シリーズ第4戦阪神2ｰ3ソフトバンク（2025年10月29日甲子園）阪神・前川は4年目で、日本シリーズに「6番・左翼」で初出場も、3打数無安打に終わった。2回1死一塁で迎えた1打席目は左飛、続く1点劣勢の4回1死では死球で初出塁を勝ち取ったが以降も左飛、8回に1点差に迫りなおも2死一塁の4打席目も二ゴロに倒れた。今シリーズ初戦からつながりを欠く猛虎打線の起爆剤としての役割は担えず。「1試合通して結果が出