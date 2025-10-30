阪神の茨木秀俊投手（21）と佐野大陽内野手（23）が、11月に台湾で開催されるウインターリーグに派遣されることが29日、分かった。高卒3年目の茨木はプロ初昇格となった9月21日ヤクルト戦（神宮）でプロ初登板を果たすなど、1軍2試合に登板。ウエスタン・リーグでは6試合に登板し1勝3敗、防御率4.62だった。日本海・富山から入団1年目の佐野は6月に初昇格も、1軍での出場機会なし。ウエスタン・リーグでは91試合に出場し、チ