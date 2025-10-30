¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àïºå¿À2Ž°3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¹Ã»Ò±à¡ËÂçÉñÂæ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï²ù¤·¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ïº¸ÉªÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢4²ó1/3¤ò6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²÷Åê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡£¤â¤Ã¤È¤Ç¤­¤¿¡£¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£»î¹ç¸å¤ËÅÇ¤­½Ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£½é²ó¤ÏÌøÅÄ¡¢¼þÅì¡¢ÌøÄ®¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º3¼ÔËÞÂà¤Î²÷È¯¿Ê¡£¤À¤¬Íî¤È¤··ê¤Ï2²ó¤ËÂÔ¤Ã