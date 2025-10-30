◇SMBC日本シリーズ第4戦阪神2ｰ3ソフトバンク（2025年10月29日甲子園）ポストシーズンでも“ミスターゼロ”は変わらない。阪神・石井は1点劣勢の9回に5番手で登板。2死から柳田に中前打を浴びたが、最後は周東を高めの149キロ直球で中飛に打ち取った。今季のレギュラーシーズンで失点を許したのは、4月4日の巨人戦の1試合だけ。50試合連続無失点でプロ野球記録を大幅に塗り替えた。今季のポストシーズンでもここまで6試