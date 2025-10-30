◇SMBC日本シリーズ第4戦阪神2ｰ3ソフトバンク（2025年10月29日甲子園）【赤星憲広視点】勝負のポイントはソフトバンクの3点目だった。6回2死二塁から小久保監督が代打・近藤を告げた。5回無失点と好投していた先発・大津を代えてまで3点目を取りにいった。一塁が空いているので四球でもいい場面。桐敷―坂本のバッテリーも初球はボール球のフォークから入り、2球目も内角低めの足元ボールゾーンにツーシームを投じるな