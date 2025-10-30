◇SMBC日本シリーズ第4戦阪神2ｰ3ソフトバンク（2025年10月29日甲子園）阪神・大竹が、崖っ縁で迎える第5戦の予告先発として発表された。CSファイナルSでは出番がなかったため、レギュラーシーズン最終登板だった9月27日の中日戦以来の1軍マウンドとなるが、「自分が投げているつもりで、試合を見ていた」とシミュレーションは万全。古巣相手に王手をかけられての一戦となるが「1勝3敗で回ってきたからといって、ピッチン