国際宇宙ステーションに接近する新型補給機「HTV―X」1号機＝29日夜（米航空宇宙局の中継から）宇宙飛行士の食料や実験機器などを積んだ日本の新しい無人補給機「HTV―X」1号機が30日未明、国際宇宙ステーション（ISS）に到着した。秒速約8キロで飛ぶISSに近づいた機体を、滞在中の油井亀美也飛行士（55）がロボットアームで捕捉した。ISSに最長で半年間係留する。HTV―Xは26日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げ