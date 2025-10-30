宇宙飛行士の食料や実験機器などを積んだ日本の新しい無人補給機「HTV―X」1号機が30日未明、国際宇宙ステーション（ISS）に到着した。接近した機体を、滞在中の油井亀美也飛行士（55）がロボットアームでキャッチした。