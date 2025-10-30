ボートレース福岡の「日本トーター杯」は２９日、予選２日目が行われた。入沢友治（４６＝東京）は５Ｒ、４カドからコンマ１４のトップスタートを決めると豪快にまくって２勝目をゲット。ここまで１、２、１着で予選を折り返す。「直線はいいと思うし、エンジンはしっかりしている」と成績同様にトーンも上がる。一方で「乗りやすくはないし、そういう点ではまだ合ってないのかもしれない」と課題も口にする。２０２６年前期