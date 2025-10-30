プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本の筑前煮 フライパンで簡単」 「即席キュウリの浅漬け」 「大根と油揚げのみそ汁」 の全3品。 こっくりと煮含めた筑前煮に、サッパリとした浅漬けとみそ汁を合わせた定番和食です。【主菜】基本の筑前煮 フライパンで簡単 ©Eレシピ 調理時間：40分 カロリー：423Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下 和美 材料（2人分）