投打二刀流で出場したドジャース・大谷翔平投手の第４戦は、打者としても苦しんだ。２三振を喫するなど３打数無安打。１３日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦以来、７試合ぶりに無安打に終わった。第３戦は２本塁打、４安打、５四球で全９打席出塁。この日も１打席目は四球を選び出塁。試合をまたいで６打席連続四球は１９２８年Ｌ・ゲーリッグ（ヤンキース）の同５打席を９７年ぶりに更新するＷＳ新記