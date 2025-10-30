主砲の一打が、死闘の末にサヨナラ負けを喫したショックを吹き飛ばした。１点を追う３回１死一塁。ゲレロはカウント２―１から大谷のスイーパーを振り抜いた。左中間席へ逆転２ラン。ＷＳ自身初アーチにゲレロは「とてもうれしかった。あのホームランで勢いがついた」と胸を張った。第３戦は９投手を起用したが延長１８回サヨナラ負け。１番打者のスプリンガーは試合中に右脇腹を痛め、この日欠場した。厳しい状況もはね返し、