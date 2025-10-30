東京都は、区立小学校の校長が女性教員の口元についた食べ物を指でつまみとるなどのセクハラ行為をしたとして、懲戒処分にしました。都によりますと、2025年4月、区立小学校の61歳の男性校長が同じ学校に勤務する教員の女性を食事に誘い、2人きりの状況で、女性の唇の脇についていた食べ物を指でつまみとったほか、手のひらを触ったということです。都は女性に不快感や嫌悪感を与えたセクシャルハラスメントとして認定し、校長を29