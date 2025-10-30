ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」が２９日に開幕した。植木美帆（２１＝東京）が１号艇で出走した６Ｒで逃げて勝利を飾った。レース後は「展示タイムが良くなかったので心配だったけど、リングの押し感がレースで出てくれて良かったです。出口の感じが良かったと思います」と満足げに振り返った。「多摩川は波が残って乗りづらいけど、練習では来ているので周りに負けずに頑張りた