首相官邸の公式Ｘ（ツイッター）が２９日、「高市内閣総理大臣とトランプ大統領による米海軍横須賀基地訪問の様子です」と記し、約１分半のショート動画をアップした。高市早苗首相が２８日にドナルド・トランプ米大統領と米軍横須賀基地を訪れ、米空母を視察。米兵らの喝采を受け飛び跳ねるように腕を突き上げた姿が、「はしゃぎすぎ」との批判も起こっていた。官邸のＸに投稿された動画では、躍動的なＢＧＭと高市首相のス