エンターテインメント企業が合同で中学校への出張授業を行いました。「好き」を仕事にする意味とは…。体育館に集まった、たくさんの中学生たち。その視線の先にいたのは、アミューズやソニーミュージック、ポニーキャニオンなど、名だたるエンタメ企業の社員です。さらにDJ KOOさんが登場し、体育館がまるでライブ会場に！東京・多摩市の中学校で行われた、エンタメ業界の大手4社による特別授業「ENT NEXT class」。アミューズ、