１１月１日（日本時間２日７時２５分）に行われるブリーダーズＣクラシック（米国・デルマー競馬場、ダート２０００メートル）で注目を集めていた米国のソヴリンティ（牡３歳、ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）は１０月２９日、発熱のため出走取り消しとなった。日本からフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が出走する同レースは、現時点で９頭立てとなっている。２８日にブ