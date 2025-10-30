ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」が２９日に開幕した。佐藤永梧（２１＝東京）は団体戦１戦目となる初日５Ｒに１号艇で出走。１Ｍ先マイもバックで３号艇の村松遥輝に舳先をかけられ２番手。それでも２Ｍで差し返し、１着をもぎ取った。相棒の１６号機は２連率２８％の低調機。前検から足は弱めと話していた通り、初日のレース後も「出口の押し感がない。それに直線も乗り心地も