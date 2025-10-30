ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」が２９日に開幕した。川崎智稔（２６＝岡山）は初日４Ｒで３コースからまくり、１１Ｒでは２コースから差して連勝発進を決めた。舟足に関しても「ターン回りの方が良さそうですね。ここら辺をベースにしていこうと思います」と早くも方向性が定まった様子。「最近、エンジン出せていなかったから、久々にエンジンに助けられている感じですね」。好