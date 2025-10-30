２７日、黄河壺口瀑布に現れた虹。（臨汾＝新華社配信／呂桂明）【新華社臨汾10月29日】中国山西省臨汾市吉県と陝西省延安市宜川県の境に位置する黄河壺口瀑布は27日、青空が広がり、激流が上げる水しぶきが太陽の光を反射して、壮大な虹を作り出した。２７日、黄河壺口瀑布を見学する観光客。（ドローンから、臨汾＝新華社配信／呂桂明）２７日、黄河壺口瀑布の虹を撮影する観光客。（臨汾＝新華社配信／呂桂明）２７日、黄河壺