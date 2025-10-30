連日、目撃されているクマ。29日には、その姿が教育現場にも…。山形県の小学校ではクマが玄関に突進。ガラスが割れる被害がありました。深刻な被害が相次ぐ中、政府は被害対策の連絡会議を閣僚会議に格上げし、30日に対応を協議すると発表しました。29日朝、警察や通学中の生徒らが見つめていたのは、ひとけのない草むらを歩くクマです。その後、手すりをくぐりカメラに向かって近づいてきます。「こっち来ないで！」クマの体長は